ఖమ్మం రైతులకు పోలీసులు రైతుల చేతులకు సంకెళ్లు వేసిన సంఘటనపై, హైదరాబాద్ ధర్నా చౌక్ సంఘటనపై కెసిఆర్ పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Telanagana Chief minister K Chandrasekhar Rao is reportedly unhappy with the police, both on the Dharna Chowk incident in the city and also the handcuffing of farmers in Khammam.