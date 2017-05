పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఉదయం హోంగార్డ్, రాత్రి డ్రైవర్

హైదరాబాదుకు చెందిన జావెద్ ఖాన్ అనే హోంగార్డు తన పిల్లల భవిష్యత్తును ఉన్నతంగా తీర్చి దిద్దడం కోసం పలు పనులు చేస్తున్నాడు. ఆయన వృత్తిపరంగా ట్రాఫిక్ హోంగార్డ్‌.

Father hard work for childrens future in Hyderabad.

