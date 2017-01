బాబోయ్.. ఇంత దారుణంగానా? బిర్యానీ ఎలా చేస్తున్నారంటే!..

ఫంగస్ చేరిన మాంసాన్నే బిర్యానీ తయారీకి వాడుతున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు.

English summary

The Health and Sanitation wing of the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) carried out surprise inspections