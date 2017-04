నిజాం కాలేజీలో రచ్చ: విదేశీ-స్థానిక విద్యార్థుల 'ఫైట్', ఎందుకు?

ఆగ్రహించిన స్థానిక విద్యార్థి స్వదేశీ విద్యార్థిపై తిరగబడ్డాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ మొదలైంది. అది కాస్త తీవ్ర ఘర్షణగా మారడంతో.. ఇరువురి మధ్య గొడవ తారాస్థాయికి చేరింది.

English summary

On Tuesday, A small controversy leads to fight between Nizam college students. After completion of commerce exam, A foreign student was attacked on local student