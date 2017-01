టీవీ గొడవ ఎంత పనిచేసిందంటే?: నిండు ప్రాణం బలి..

ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరగడంతో.. తీవ్ర ఆగ్రహావేశానికి లోనైన జైతుల్.. దుడ్డుకర్ర లాంటి వస్తువుతో అతని మీద దాడి చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After a tiff over a television set, a hotel worker was bludgeoned to death with a boulder by his former colleague at Farooqnagar in Falaknuma late on Tuesday night.