కాల్ మనీని తలపించేలా!: అప్పు చెల్లించలేదని భార్యను ఎత్తుకెళ్లాడు!

అప్పు సకాలంలో చెల్లించలేదన్న కారణంతో శ్రీనివాస్ భార్యను వడ్డీ వ్యాపారి కిడ్నాప్ చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A financier in Hyderabad was kidnapped a housewife in Amberpet region. Srinivas, who is victims husband was taken borrow from that financier