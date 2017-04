దగ్దమవుతోన్న ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయం: ఎగసిపడుతోన్న మంటలు..

తొలుత కార్యాలయంలో ఉన్న పరికరాలతోనే మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేసినా.. దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేకపోయింది.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 12:57 [IST]

English summary

On saturday morning, short circuit was happened in Andhrajyothy office at journalist colony. Almost entire building was burnt in fire