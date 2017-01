నగరంలోని మెహదీపట్నంలో ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో సోమవారం అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. సరోజినీదేవి కంటి ఆస్పత్రి సమీపంలోని ఉస్మానియా అపార్ట్‌మెంట్‌లోని రెండో అంతస్తులో సోమవారం ఉదయం ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి.

