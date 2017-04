టీచర్ పేరుతో ఫేస్ బుక్ ఖాతా తెరిచి అశ్లీల చిత్రాలు పోస్ట్, చివరికిలా...

టీచర్ పేరుతో ఫేస్ బుక్ అకౌంట్ ను ఓపెన్ చేసి అశ్లీల చిత్రాలు పోస్ట్ చేశాడు ఓ విద్యార్థి. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన పాఠశాల పూర్వవిద్యార్థులు అతడిని బెదిరించడంతో ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు.ఈ ఘటనలో ఐదుగురు విద్య

English summary

Five arrested for student suicide in Hyderabad.saikumar studying 10th class student, he was posted abusing photos on facebook in the name of his teacher. saikumar friends threatned him.