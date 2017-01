కీలకంగా బైక్: ముత్తూట్ దొంగలు ఇలా దొరికారు(పిక్చర్స్)

రాష్టవ్య్రాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన రామచంద్రాపురం బీరంగూడ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ దోపిడీ కేసును సైబరాబాద్ పోలీసులు ఛేదించారు.

English summary

Four dacoits and a Mumbai-based jeweller were arrested in connection with the looting of 41.8 kg of gold from Muthoot Finance Company’s Ramachandrapuram branch on December 28. The dacoits had posed as CBI officials while the jeweller reportedly purchased the stolen gold from them at half the market price.