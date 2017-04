తిరుమలగిరి ఆర్టీసీ కాలనీకు చెందిన ఎం.కె.సంధ్య (36) భర్త ప్రవర్తనతో విసిగిపోయింది. మరో మహిళతో అతను వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తుండటం.. సంధ్యను పూర్తిగా పట్టించుకోకపోవడంతో ఆమె తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైంది

English summary

On thursady night five people from different places reached to Hyderabad tank bund for suicide attempt, police found them while they are attempting