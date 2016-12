నల్లగొండలో దారుణం: సాంబార్ గిన్నెలో పడి చిన్నారి మృతి

మధ్యాహ్నా భోజన సమయంలో క్యూ లైన్ లో నిలుచున్న ఐదేళ్ల జయవర్ధన్‌ అనే విద్యార్థి ప్రమాదవశాత్తు సాంబార్ గిన్నెలో పడిపోయాడు.

English summary

A five-year-old boy who fell in hot sambar died at the Osmania hospital here today while undergoing treatment.