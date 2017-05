జూబ్లీహిల్స్ రోడ్డు నెంబర్ 36లో మెట్రో పిల్లర్‌ను ఢీకొట్టిన ఘటనలో మృతి చెందిన నిషిత్ నారాయణ, రాజా రవివర్మలు మద్యం సేవించలేదని ఫోరెన్సిక్ వైద్యుల బృందం బుధవారం వెల్లడించింది.

Forensic report on Minister Narayana's son Nishith.

