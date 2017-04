‘బాహుబలి’ కాదు.. పెద్ద ‘బఫూన్’, కేసీఆర్ చేతకాని దద్దమ్మ.. కేకే ఓ సన్నాసి: సర్వే సత్యనారాయణ

మాజీ ఎంపీ సర్వే సత్యనారాయణ సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు. వరంగల్ లో నిన్న జరిగిన టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభలో సీఎం కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Hyderabad: Former MP, Congress Leader Sarve Satyanarayana fired on CM KCR on Friday here in hyderabad. He passed a comment that CM KCR is not Bahubali.. infact he is a big Bafoon. And so on he critisized KK, DS, in a abusive manner.