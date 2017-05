ఎక్కడ దాక్కున్నాడు?: నయీమ్‌ అండతో కోట్లకు పడగలెత్తి.. ఇప్పుడు అజ్ఞాతంలో!

ఓ రిటైర్డ్ డీజీపీ సహాయంతో విచారణను తప్పించునేందుకు ఈ ఐపీఎస్ భారీ ఎత్తుగడే వేసినట్లు చెబుతున్నారు. తన వద్ద పనిచేసి సస్పెండ్ అయినవారు.. విచారణలో తన పేరు ప్రస్తావించకుండా ఉండటానికి రిటైర్డ్ డీజీపీని రంగం

English summary

A former IPS officer, who maintained close relations with gangaster Nayeem was went into hiding for fear of arrest in case