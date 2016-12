పక్కా ప్రణాళికతో హత్య: మురళిని చంపిన కేసులో నలుగురి అరెస్టు

పకడ్బందీ పథకం ప్రకారం ప్రతీకారంగా మురళి అనే వ్యక్తిని హత్య చేసిన కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ కేసులో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు.

English summary

Four arrested in Murali's murder case in Jamagaon district of Telangana.