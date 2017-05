ఏడాదిలో నలుగురు ఖైదీల పరార్‌: కోర్టుకు తీసుకెళ్తుండగా రెండుసార్లు, జైలు నుంచి ఒకసారి

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్‌ తర్వాత వరంగల్‌ కేంద్ర కారాగారం పెద్దదిగా పేరుంది. అదే స్థాయిలో ఇక్కడ భద్రత చర్యలు చేపడుతున్నారు. అయినా కొన్ని లోపాలు వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. ఏడాదిలో విచారణ నిమిత్తం కోర్ట

English summary

Four prisoners escaped from Warangal central jail in a year.