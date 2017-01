అసెంబ్లీ లాబీల్లో బుదవారం నాడు మంత్రి హరీష్ రావు, సిఎల్ పి నాయకుడు జానారెడ్డి మద్య సరదా సంభాషణ చోటుచేసుకొంది. పూజారులు ఆశీర్వదిస్తోంటే ఎప్పుడూ విపక్షంలోనే ఉండాలని హరీష్ కామెంట్ చేశాడు.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 13:02 [IST]

English summary

funny conversation between minister hareesh rao, opposition leader janareddy in assembly lobby on wednes day.