విప్లవోద్యమాన్ని గానం చేస్తూ దైవాన్ని తృణీకరిస్తూ వచ్చిన గద్దర్ ఒక్కసారిగా కొమురెల్లి మల్లన్న చెంత పూజలు చేశారు. కెసిఆర్‌ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Revolutionary poet and singer Gaddar performed pujas at Komurelli Mallanna's temple in Telangana.