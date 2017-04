జనసేన అధ్యక్షులు, ప్రముఖ సినీ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ తనకు చిరకాల మిత్రుడు అని, రాజకీయాల్లో ఆయనతో కలిసి పని చేసే అవకాశాన్ని ఆలోచిస్తానని ప్రజా గాయకుడు గద్దర్ అన్నారు.

English summary

Gaddar on Sunday said that he is thinking to work with Jana Sena chief Pawan Kalyan in politics. He said Pawan Kalyan his best friend.