తల్లి ప్రోద్భలం.. సీరియల్స్ నేర్పిన అనుభవం.. పక్కా ప్రొఫెషనల్ గా ఏం చేశాడంటే..

తల్లి ప్రోద్భలంతో నేరం చేయడానికి సిద్ధమై... టీవీ సీరియల్స్‌ చూసి పక్కా ప్రొఫెషనల్‌గా మారిన ఓ బాల నేరస్థుడిని హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడితో పాటు ఆమె తల్లిని మరో వ్యక్తిని కూడా పోలీసులు పట్ట

English summary

The police of Gandhi Nagar arrested a boy juvenile and other two accused and recovered about 1 kg gold jewellery worth Rs.26 lakhs.