కరుడుగట్టిన రౌడీషీటర్ అయూబ్ ఖాన్ చిక్కాడు: ముంబైలో అరెస్ట్?

దుబాయ్‌లో ఉంటూ నగరంలో నేరాలు, బంగారం స్మగ్లిం‌గ్‌కు పాల్పడుతున్న రౌడీషీటర్‌ అయూబ్‌ఖాన్‌ ఎట్టకేలకు చిక్కినట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Alleged gangster Ayub Khan against whom 27 cases, including eight murders, were registered at different police stations in Hyderabad was arrested by police in Mumbai airport.