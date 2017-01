మేము కూడా: బాలకృష్ణకు చంద్రబాబు అద్భుత కానుక

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన బావమరిది, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృషథ్ణకు సంక్రాంతి కానుక ఇచ్చారు. బాలయ్య నటించిన గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి చిత్రానికి వినోదపు పన్ను మినహాయింపునిచ్చారు.

English summary

Gautamiputra Satakarni gets tax exemption in AP also.