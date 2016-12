తెలంగాణ ఇవ్వడం తప్పయిందా?: జానారెడ్డి ఉద్వేగం

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జానా రెడ్డి మంగళవారం చేసిన వ్యాఖ్యలపై చర్చ జరుగుతోంది. తెలంగాణ ఇవ్వడం తాము చేసిన పొరపాటేమో అని జానా వ్యాఖ్యానించారు. ఇవి చర్చకు దారి తీసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

What happens when ‘Peddalu’ Jana Reddy, the leader of the opposition in the state Assembly, gets angry? Not many would have seen Jana Reddy angry or lose his cool even when the House plunged into chaos with opposition and treasury benches trading charges against each other.