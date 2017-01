బంపర్ ఆఫర్ : చెత్తకు బంగారం

బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్త వేయకుండా జిహెచ్ ఎంసి వినూత్న పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. స్వచ్చ హైద్రాబాద్ కార్యక్రమానికి సహకరించే పౌరులకు నజారానాలను ప్రకటించింది.

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 16:00 [IST]

English summary

ghmc intiated giving gifts to the civilians and sanitations staff to encourage the collection of dust properly.