ఇంత అద్వాన్నంగానా?, హోటల్ ఫుడ్ ఎలా చేస్తున్నారో తెలిస్తే 'షాక్'

హోటల్ కిచెన్ లో సోదాలు చేయగా.. కుళ్లిపోయిన టమాటాలు, క్రితం రోజు అన్నం కనిపించాయి. అయితే ఇవి పారేయడానికి సిద్దంగా ఉంచినవి కావు, కస్టమర్లకు సర్వ్ చేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్న ఆహారపదార్థాలు.

English summary

Greater hyderabad muncipal corporation officials held a ride on Swagath hotel in Vanasthalipuram. Officials found expired food items in hotel kitchen