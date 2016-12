వయసులో ఉన్నాం.. చెప్తే అర్థమవట్లేదా?:పోలీసులపై యువతి రచ్చ

'ఏంటి చూస్తున్నారు.. వెళ్లిపోండి ఇక్కడినుంచి.. మా పర్సనల్ విషయంలో మీ జోక్యమేంటి? అని డ్రంకన్ డ్రైవ్ లో పట్టుబడిన ఓ యువతి పోలీసులను దబాయించింది.

English summary

Police caughted a batch of youth who drunk alcohol and going for ride in karimnagar. A woman from that batch fired on police