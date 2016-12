సినిమాల్లో అవకాశం ఇస్తామని బాలికపై ముగ్గురు రేప్

సినిమాల్లో అవకాశం కల్పిస్తామని ఆశ పెట్టి, ముగ్గురు వ్యక్తులు ఓ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు. అయితే, ఈ విషయాన్ని పోలీసులు అధికారికంగా ధ్రువీకరించడం లేదు.

English summary

A girl has been sexually assaulted by three persons in Hyderabad of Telangana a week back.