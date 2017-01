నేను ఢమ్మీగా ఉండను, నా పని నేను చేస్తా

పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వం తనను ఢమ్మీగా చూడాలనుకొంటుందని పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిరణ్ బేడీ చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది మే 29వ, తేదిన తాను పదవి నుండి తప్పుకొంటానని ఆమె మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు.

English summary

Government wants me to be a dummy said puducherry lieutenant governor kiran bedi .i will be dermit on next year may 29.