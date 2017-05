తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల గవర్నర్ నరసింహన్ పదవి కాలం మంగళవారం తాత్కాలికంగా పొడిగించారు. తదుపరి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే వరకు పదవిలో కొనసాగాలని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ఆయనను కోరారు.

English summary

It is said that Governor Narasimhan will continue till President elections!