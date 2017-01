శుభవార్త: రెస్టారెంట్-హోటళ్లలో సంతృప్తి చెందితేనే సర్వీస్ ఛార్జ్ ఇవ్వొచ్చు

హోటల్స్, రెస్టారెంట్లకు వెళ్లే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఇక నుంచి సర్వీస్ ఛార్జీ చెల్లించడం తప్పనిసరి కాదు.

English summary

Pay service charge at restaurants only if you’re happy.