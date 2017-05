నరేంద్ర మోడీ ఎఫెక్ట్: కేసీఆర్ 'స్వీట్' షాక్, కేంద్రమంత్రికి హరీష్ లేఖ

రేషన్ చక్కెర పైన సబ్సిడీని కేంద్రం ఉపసంహరించుకుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు గురువారంతెలిపారు.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 23:43 [IST]

Government to scraps sugar subsidy

