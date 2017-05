"రేవంత్ అలా అనడం హాస్యాస్పదమే.. యువతను రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు!"

రేవంత్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. రెడ్డి కార్పోరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని టీడీపీ నేత రేవంత్ రెడ్డి అనడం హస్యాస్పదం అన్నారు.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 15:40 [IST]

Mp Gutha Sukender Reddy made counter attack on Revanth Reddy's Reddy corporation statements.

