నగరంలో మంగళవారం రాత్రి అకాల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ప్రారంభమైన వర్షం అర్ధరాత్రి దాటే వరకు భారీ వర్షం కురిసింది.

English summary

Unseasonal hail and thunder showers brought normal life to a halt across Hyderabad.Many parts of city on Tuesday evening witnessed heavy hailstone showers.