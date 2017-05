గోదావరిఖనిలో దారుణం: లెక్చరర్ 'ప్రేమ' వేధింపులకు విద్యార్థిని బలి!

కళాశాలలో లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్న చిట్యాల రోహిత్ అనే వ్యక్తి సౌమ్యను కొన్నాళ్లుగా ప్రేమ పేరుతో తీవ్ర వేధింపులకు గురిచేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Soumya, A degree 2nd year student was sucided in Godavarikhani. Lecturer Chityala Rohit was harassed her to love him