ఇటీవలి కాలంలో కుటుంబ వేధింపుల కారణంగా టెక్కీలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న సంఘటనలు ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఓ టెక్కీ భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Troubled by the alleged harassment of her techie husband, a 36 year old housewife committed suicide in Nizampet. Police said P. Anupama from Vijayawada hanged herself from the ceiling.