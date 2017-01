అమ్మానాన్నలకు ‘సారీ’: స్నేహితులు వేధిస్తున్నారని విద్యార్థి ఆత్మహత్య

తోటి మిత్రులు అవమానపర్చడం, ఆర్మీ ఉద్యోగం సాధించలేనేమోననే బెంగ ఆ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి ప్రేరేపించాయి.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:53 [IST]

A student committed suicide due to harassment of his friends, in warangal district.