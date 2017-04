కెటిఆర్‌కు ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని కెసిఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలను ఆసరా చేసుకుని కాంగ్రెసు నాయకులు మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Congress leaders like Sarvey Satyanarayana ar playing mind game with Telangana CM and Telangana Rastra samithi (TRS) chief K chandrasekhar Rao (KCR).