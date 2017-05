ఇదో మిలీనియం జోక్, ఎన్ని చిక్కులంటే?: కేంద్ర ప్రకటనపై ఏపీ కూడా అంటూ హరీశ్ ఫైర్

మిర్చి రైతులను ఆదుకోవడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందని తెలంగాణ మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. కేంద్రం మిర్చి మద్దతు ధర విషయంలో బుధవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనతో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏం లాభం

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Telangana minister harish rao on Thursday fired at centre for Mirchi price issue.