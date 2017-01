సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం రైళ్లలో సీట్ల కోసం ప్రయాణికుల మధ్య తోపులాట, ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 17:38 [IST]

English summary

police lotty charges at secunderabad railway station due to heavy rush and clash.