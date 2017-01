కేసీఆర్ సర్కారుకు హైకోర్టు షాక్: ‘జీవో123తో భూములు సేకరించొద్దు’

సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం, ఫార్మా కంపెనీల కోసం తెలంగాణ సర్కారు భూములు సేకరిస్తున్న జీవో 123పై హైకోర్టు గురువారం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

English summary

High Court on Thursday quashed the GO 123 issued by Telangana Government which provides for quick acquisition of lands from land owners for public purpose.