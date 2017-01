హైడ్రామా: ఫిలింనగర్ లో పిజెఆర్ విగ్రహం తొలగింపు, విజయారెడ్డి అరెస్టు

అనుమతి లేకుండానే ఫిలింనగర్ లో పిజెఆర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడంతో ఆ విగ్రహన్ని జిహెచ్ ఎం సి అధికారులు తొలగించారు.అయితే విగ్రహం తొలగింపును ఖైరతాబాద్ కార్పోరేటర్ విజయారెడ్డి అడ్డుకొన్నారు.

English summary

high drama, removed pjr statue at filmnagar on wednes day night. without permission they try to establish statue of pjr, ghmc employees removed this statue with the help of police.