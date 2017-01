పోలీసులు చేసిన ఆ పనికి.. దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాంక్..

మహానగర పోలీసుల ప్రచారమంతా వట్టి ఊదరగొట్టుడే తప్ప.. ఆచరణలో మాత్రం అంతా రివర్స్ అనే విషయం ఒకటి తాజాగా వెలుగుచూసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Its a strange incident took place in vanasthalipuram, hyd. Local police are drunked in a home which is in observation