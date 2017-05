జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌తో సిపిఎం నేతలు కలవడం చర్చనీయాంశమయింది. తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో మాట్లాడని పవన్ కళ్యాణ్, తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన సిపిఎం 'ఆంధ్రా' రాజకీయ కుట్రలకు తెరలేపుతోందనే విమర్శలు వస్తున్నా

English summary

How Jana Sena chief Pawan Kalyan is against to Telangana?