ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా.. అత్త మరియు భార్య సోదరి గదుల్లో సీక్రెట్ కెమెరాలు పెట్టి వారి ఏకాంత క్షణాలను చిత్రీకరించాడు. విషయం తెలియడంతో.. అత్తింటివాళ్లు అతన్ని దూరం పెట్టారు.

English summary

A husband blakmailed his wife and Mother-in-law with their private videos for Extra dowry. He recorded his mother-in-law bedroom videos secretly