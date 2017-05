వృథా ఖర్చు ఎందుకంది? అంతే.. భార్యను కొట్టి చంపేశాడు.. ఆపై నాటకం ఆడాడు

వృథాగా ఖర్చు చేయొద్దు అని హితవు పలికిన పాపానికి భర్త చేతిలో బలైపోయిందా భార్య. ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలంలోని యడవల్లి గ్రామంలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది.

English summary

A soldier, Bailla Salmon murdered his wife Elizabeth Rani by hitting her with an iron rod in a anger moment here in Yedavalli village, racharla mandal, prakasam district on Wednesday night. Later he realised and tried to establish before the villagers it's an accident. He told them due to electric shock she died. But at last police came into the scene and took him to their custody. investigation is still going on in this case.