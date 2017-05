ఐఎస్‌ ఉగ్రవాద సంస్థ భావజాలానికి ఆకర్షితులై కుట్ర చేస్తున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ముగ్గురిని విచారించిన సీసీఎస్‌ పోలీసులు గురువారం వారిని కలెక్టరేట్‌లో తహసీల్దార్‌ ఎదుట బైండోవర్‌ చేసి వదిలేశారు.

English summary

Hyderabad police today summoned three men for questioning after a TV channel aired their interview allegedly showing their continuing links with the terrorist organisation ISIS.