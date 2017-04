హైదరాబాద్‌ నగరానికి మరో అదనపు ఆకర్షణ చేరుతోంది. అదే దుర్గం చెరువుపై 1.04 కిలోమీటర్ల పొడవున నిర్మించనున్న వేలాడే(తీగల) వంతెన. ఈ వంతెన నిర్మాణానికి తెలంగాణ పురపాలక, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ బుధవారం శంకు

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 15:27 [IST]

English summary

Telangana Municipal Administration and Urban Development Minister KT Rama Rao laid the foundation stone on Wednesday for a cable suspension bridge across Durgam Cheruvu in Hyderabad.