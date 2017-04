హెచ్1బి వీసా ప్రకటన చూసి.. నమ్మినందుకు షాక్ తప్పలేదు, లక్షల దోపిడీ!

అమెరికా వెళ్లేందుకు అవసరమైన ఈ వీసాలను సులువైన మార్గంలో అందిస్తానని దినపత్రికలలో ప్రకటనలు ఇచ్చాడు.

English summary

The Cybercrime police arrested a person on charges of cheating job aspirants on the pretext of providing visa, here on Wednesday.