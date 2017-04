అమ్మాయిల కోసం లక్షలు ఖర్చు: లవర్ కోసం విమానాల హైజాక్ చేసిన వంశీ ముదురు

ప్రియురాలి కోసం విమానాలను హైజాక్ చేస్తానని మెయిల్స్ పంపిన వంశీకృష్ణ గురించి ఎన్నో షాకింగ్ అంశాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. యువతులకు వల వేయడం, విమానాల్లో విహరించడం వంటివి చేసేవాడు.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 9:33 [IST]

English summary

It was the classic case of crying wolf. On Sunday, Mumbai, Chennai and Hyderabad international airports went into a tizzy, on high security alert mode following what the security agencies called a hijack threat. Anti-terror drills were launched, sniffer dogs deployed, extra checking done. Now it appears that a broke young man from Hyderabad, who was trying to impress his girlfriend, was at the bottom of it.